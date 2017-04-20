В Сирии погиб майор морской пехоты России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Сирии погиб майор Черноморского флота ВМФ России Сергей Бордов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от бывшего сослуживца Вячеслава Павлюченко и источника, близкому к российскому Черноморскому флоту, передает УНН.
"Они попали под артиллерийский огонь 18 апреля. Погибли два российских военнослужащих и двое сирийских солдат", - сообщил В.Павлюченко.
При этом он не смог назвать имена других погибших, так как они ему неизвестны.
Кроме того, по его словам, два года назад С.Бордов был командиром разведывательной роты. В какой должности погибший служил в Сирии ему неизвестно, однако он был один из самых высокопоставленных российских офицеров, погибших в Сирии.
Также отмечается, что тело С.Бордова доставят в воинскую часть в Севастополе, а похороны пройдут в Симферополе в субботу.
Как сообщал УНН, 11 апреля, Минобороны России сообщило о гибели двух военных в Сирии .