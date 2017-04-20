В Сирии погиб майор морской пехоты России - СМИ

"Они попали под артиллерийский огонь 18 апреля. Погибли два российских военнослужащих и двое сирийских солдат", - сообщил В.Павлюченко.

При этом он не смог назвать имена других погибших, так как они ему неизвестны.

Кроме того, по его словам, два года назад С.Бордов был командиром разведывательной роты. В какой должности погибший служил в Сирии ему неизвестно, однако он был один из самых высокопоставленных российских офицеров, погибших в Сирии.

Также отмечается, что тело С.Бордова доставят в воинскую часть в Севастополе, а похороны пройдут в Симферополе в субботу.

Как сообщал УНН, 11 апреля, Минобороны России сообщило о гибели двух военных в Сирии .