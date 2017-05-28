У Сирії загинуло 20 мирних жителів від авіаудару коаліції в місті Ракка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. 20 мирних жителів загинуло в Сирії в районі м.Ракка при авіаударі міжнародної коаліції на чолі з США, передає УНН з посиланням на SANA.
Як повідомляє видання, в суботу ввечері авіація завдала удару по машині, яка везла громадян з Ракка.
Міжнародна коаліція на чолі з Вашингтоном поки не коментувала повідомлення.
Зазначається, що міжнародна коаліція завдає авіаудари в районі Ракка для підтримки наземних дій “сирійських демократичних сил”, що складаються з курдських і арабських загонів. Дамаск вважає ці дії незаконними.
Як повідомляв УНН, армія Сирії відновила контроль над рядом селищ в провінціях Хомс і Алеппо.