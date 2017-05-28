В Сирии погибли 20 мирных жителей в результате авиаудара коалиции в городе Ракка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. 20 мирных жителей погибли в Сирии в районе г.Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США, передает УНН со ссылкой на SANA.
Как сообщает издание, в субботу вечером авиация нанесла удар по машине, которая везла граждан с Ракка.
Международная коалиция во главе с Вашингтоном пока не комментировала сообщения.
Отмечается, что международная коалиция наносит авиаудары в районе Ракка для поддержки наземных действий “сирийских демократических сил”, состоящие из курдских и арабских отрядов. Дамаск считает эти действия незаконными.
Как сообщал УНН, армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо.