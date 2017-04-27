У Сирії внаслідок авіаудару на лікарню загинули 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Авіаційний удар, завданий російськими військовими літаками у сирійській провінції Ідліб на північному заході країни, призвів до загибелі 16 цивільних. Про це у четвер, 27 квітня, повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними спостерігачів, авіаційні снаряди влучили у лікарню в районі міста ель-Дер еш-Шаркі в провінції Ідліб. Серед загиблих внаслідок бомбардування — семеро дітей.
Крім того, в іншому районі об’єктом бомбардування також стала лікарня.
При цьому, Al Jazeera з посиланням на дані місцевого чиновника Сирійської цивільної оборони повідомляє, що 19 осіб загинули сьогодні в Ідлібі.
“Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джіср-Еш-Шугур та інші території з самого ранку були мішенню, ймовірно, російських та сирійських літаків”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, біля аеропорту Дамаска вибухнули військові склади.