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В Сирии в результате авиаудара на больницу погибли 16 человек

Киев • УНН

 • 8083 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Авиационный удар, нанесенный российскими военными самолетами в сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны, привел к гибели 16 гражданских. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В Сирии в результате авиаудара на больницу погибли 16 человек

По данным наблюдателей, авиационные снаряды попали в больницу в районе города Эль-дер эш-Шарки в провинции Идлиб. Среди погибших в результате бомбардировки — семеро детей.

Кроме того, в другом районе объектом бомбардировки также стала больница.

При этом Al Jazeera со ссылкой на данные местного чиновника Сирийской гражданской обороны сообщает, что 19 человек погибли сегодня в Идлибе.

“Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джиср-эш-Шугур и другие территории с самого утра были мишенью, вероятно, российских и сирийских самолетов”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, возле аэропорта Дамаска взорвались военные склады.

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