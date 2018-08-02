У Сирії стався теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В результаті теракту в провінції Ідліб на північному заході Сирії за попередніми даними загинули жінка і дитина, поранені, щонайменше, ще 13 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомили джерела в Управлінні цивільної оборони, терористи підірвали замінований автомобіль в адміністративному центрі Ідліб.
Поранені доставлені в довколишні лікарні.
В результаті вибуху розташовані навколо будівлі і припарковані неподалік автомобілі отримали пошкодження.
Нагадаємо, в результаті атак режиму Башара Асада та ВКС Росії на включені в список зон деескалації провінції Дераа і Ель-Кунейтра на південному заході Сирії з 15 по 30 липня загинув 281 мирний житель. У числі загиблих 63 жінки і 84 дітей. Це випливає з доповіді сирійської правозахисної організації SNHR.