У Сирії стався теракт

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. В результаті теракту в провінції Ідліб на північному заході Сирії за попередніми даними загинули жінка і дитина, поранені, щонайменше, ще 13 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як повідомили джерела в Управлінні цивільної оборони, терористи підірвали замінований автомобіль в адміністративному центрі Ідліб.

Поранені доставлені в довколишні лікарні.

В результаті вибуху розташовані навколо будівлі і припарковані неподалік автомобілі отримали пошкодження.

Нагадаємо, в результаті атак режиму Башара Асада та ВКС Росії на включені в список зон деескалації провінції Дераа і Ель-Кунейтра на південному заході Сирії з 15 по 30 липня загинув 281 мирний житель. У числі загиблих 63 жінки і 84 дітей. Це випливає з доповіді сирійської правозахисної організації SNHR.

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