В Сирии произошел теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В результате теракта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии по предварительным данным погибли женщина и ребенок, ранены, по меньшей мере, еще 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны, террористы подорвали заминированный автомобиль в административном центре Идлиба.
Раненые доставлены в близлежащие больницы.
В результате взрыва расположенные вокруг здания и припаркованные неподалеку автомобили получили повреждения.
Напомним, в результате атак режима Башара Асада и ВКС России на включенные в список зон деэскалации провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии с 15 по 30 июля погиб 281 мирный житель. В числе погибших 63 женщины и 84 детей. Это следует из доклада сирийской правозащитной организации SNHR.