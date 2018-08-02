В Сирии произошел теракт

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны, террористы подорвали заминированный автомобиль в административном центре Идлиба.

Раненые доставлены в близлежащие больницы.

В результате взрыва расположенные вокруг здания и припаркованные неподалеку автомобили получили повреждения.

Напомним, в результате атак режима Башара Асада и ВКС России на включенные в список зон деэскалации провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии с 15 по 30 июля погиб 281 мирный житель. В числе погибших 63 женщины и 84 детей. Это следует из доклада сирийской правозащитной организации SNHR.