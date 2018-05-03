У Сирії розбився російський винищувач, обидва пілоти загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Винищувач ВКС РФ Су-30СМ зазнав катастрофи над Середземним морем, обидва льотчики загинули. Про це з посиланням на міністерство оборони РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.
"3 травня близько 9:45 мск при наборі висоти після зльоту з аеродрому Хмеймім над акваторією Середземного моря зазнав катастрофи російський винищувач Су-30СМ. Обидва льотчики, що до останніх хвилин боролися за літак, згідно з доповіддю з місця події, загинули", - сказали у відомстві.
У иіноборони Росії зазначили, що, "за попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння у двигун птаха".
"Жодного вогневого впливу на літак не було", - заявили у відомстві.
6 березня у Сирії під час заходу на посадку в районі бази Хмеймім розбився російський військовий транспортний літак Ан-26. На борту перебували 39 осіб, всі вони загинули.
Нагадаємо, 3 лютого нинішнього року у Сирії збили російський винищувач Су-25, пілотів взяли в полон.