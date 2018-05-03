В Сирии разбился российский истребитель, оба пилота погибли

“3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли”, — сказали в ведомстве.

В минобороны России отметили, что, “по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы”.

“Никакого огневого воздействия по самолету не было”, — заявили в ведомстве.

6 марта в Сирии при заходе на посадку в районе базы Хмеймим разбился российский военный транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 человек, все они погибли.

Напомним, 3 февраля нынешнего года в Сирии сбили российский истребитель Су-25, пилота взяли в плен.