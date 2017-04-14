У Сирії прокоментували слова Д.Трампа, який назвав Б.Асада "твариною"

“Якщо ви самі тварина, не треба думати, що всі інші такі ж. Башар Асад — президент суверенної держави, він був обраний народом. І давати йому характеристику повинен сирійський народ, а не Трамп,” — заявив помічник глави МЗС Сирії Айман Суссан.

Нагадаємо, президент США Д.Трамп назвав президента Сирії Башара Асада “твариною”.

“Якби Росія не пішла і не підтримала цю тварину, у вас би не було зараз проблеми,” — сказав Д.Трамп, відповідаючи на питання про Б.Асада.