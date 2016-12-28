У Сирії обстріляли посольство РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Посольство Росії у сирійському Дамаску піддалося обстрілу. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Росії, передає УНН.
“Одна міна, яка, завдяки щасливому випадку, не розірвалася, впала у внутрішньому дворі комплексу адміністративних будівель російської дипмісії. Друга — в безпосередній близькості від її території. Для розмінування боєприпасів були залучені сапери”, — уточнили в МЗС.
У російському відомстві відзначили, що обстріл посольства у Дамаску є “провокацією екстремістів, які виступають проти мирного врегулювання в Сирії”.
Крім того, у МЗС РФ закликали тих, “хто на ділі протистоїть викликам і загрозам тероризму” до категоричного осуду атаки на дипмісію в Сирії.
Нагадаємо, у листопаді поруч з російським посольством у Дамаску впали чотири міни.