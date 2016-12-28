В Сирии обстреляли посольство РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Посольство России в сирийском Дамаске подверглось обстрелу. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России, передает УНН.
"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования боеприпасов были привлечены саперы", - уточнили в МИД.
В российском ведомстве отметили, что обстрел посольства в Дамаске является "провокацией экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии".
Кроме того, в МИД РФ призвали тех, "кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма" к категорическому осуждению атаки на дипмиссию в Сирии.
Напомним, в ноябре рядом с российским посольством в Дамаске упали четыре мины.