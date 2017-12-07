У "сірій зоні" на Луганщині чоловік підірвався на розтяжці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У "сірій зоні" в селі Катеринівка Луганської області на розтяжці підірвався 69-річний чоловік. Про це повідомила речниця ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай у Facebook, передає УНН.
“Вчора, у так званій „сірій зоні“, що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району, на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні”, — повідомила вона.
За попередньою інформацією, пенсіонер доглядав за сусіднім домом, підійшовши до якого, чоловік і підірвався на розтяжці.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст.258 КК України “Терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, на Донеччині жінка підірвалась на вибуховому пристрої, коли пасла корів.