В "серой зоне" в Луганской области мужчина подорвался на растяжке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В "серой зоне" в селе Екатериновка Луганской области на растяжке подорвался 69-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook, передает УНН.
"Вчера, в так называемой "серой зоне", что вдоль линии разграничения в с.Екатериновка Попаснянского района, на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в больницу", - сообщила она.
По предварительной информации, пенсионер ухаживал за соседним домом, подойдя к которому, он и подорвался на растяжке.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.258 УК Украины "Террористический акт".
Как сообщал УНН, в Донецкой области женщина подорвалась на взрывном устройстве, когда пасла коров.