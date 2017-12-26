У Сімферополі місцеві жителі повідомляють про ймовірний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Жителі Сімферополя у соцмережах повідомляють про гучний звук, схожий на вибух, що пролунав в одному з густонаселених районів міста, передає УНН.
Деякі свідки подій оприлюднили відео, на якому видно білий слід, що залишився по траєкторії руху літака, який чітко видно на небі.
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Відповідно до повідомлень, звук, схожий на вибух, спровокував включення численних сигналізацій на машинах, деякі стверджують, що відчули ударну хвилю.
Натомість частина користувачів стверджує, що такий слід у небі могла залишити ракета ППО.
#Симферополь Только что что-то как жахнуло, аж ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали.— Dmitriy Inozemtsev (@know4sure) 26 декабря 2017 г.
Похоже это был хлопок от перехода звукового барьера, вообще они такое над городом творить не должны. https://t.co/o9VipHt9iO— Dmitriy Inozemtsev (@know4sure) 26 декабря 2017 г.
Что бабахнуло то? #Симферополь— Darth Lindius (@DarthLindius) 26 декабря 2017 г.
в городе у всех паника из-за этой ракеты #Крым #Симферополь pic.twitter.com/5CmkjmmMM8— Арвид (@arvidOS) 26 декабря 2017 г.