В Симферополе местные жители сообщают о возможном взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жители Симферополя в соцсетях сообщают о громком звуке, похожем на взрыв, что прогремел в одном из густонаселенных районов города, передает УНН.
Некоторые свидетели событий обнародовали видео, на котором видно белый след, оставшийся по траектории движения самолета, который четко видно на небе.
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Согласно сообщениям, звук, похожий на взрыв, спровоцировал включение многочисленных сигнализаций на машинах, некоторые утверждают, что почувствовали ударную волну.
Зато часть пользователей утверждает, что такой след в небе могла оставить ракета ПВО.
# Симферополь Только что что-то как ужаснуло, до ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали.- Dmitriy Inozemtsev (@ know4sure) 26 декабря 2017 г.
Похоже это был хлопок от перехода звукового барьера, вообще они такое над городом творит не должны. https://t.co/o9VipHt9iO- Dmitriy Inozemtsev (@ know4sure) 26 декабря 2017 г.
Что бабахнуло то? # Симферополь- Darth Lindius (@DarthLindius) 26 декабря 2017 г.
в городе у всех паника из-за этой ракеты # Крым # Симферополь pic.twitter.com/5CmkjmmMM8- Арвид (@arvidOS) 26 декабря 2017 г.