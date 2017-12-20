У Сімферополі батьки назвали сина Біткоіном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Сімферополі подружня пара вирішила дати новонародженому сину ім'я Біткоін. Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.
"Сімейна пара з Сімферополя назвала свого новонародженого сина Біткоіном - на честь найдорожчої криптовалюти в світі", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що батько хлопчика Олег пояснив, що зобов'язаний біткоіну своїм фінансовим добробутом, і тому захотів висловити таким чином "подяку криптоіндустрії".
Більш того, житель Сімферополя вже придумав імена для своїх майбутніх дітей. Якщо у пари народиться дочка, то її назвуть Даша - на честь криптовалюти Dash. А другого сина Олег планує назвати Сатоши, так само, як іменує себе міфічний творець біткоіна.
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Біткоін Олегович народився вагою в три кілограми і повністю здоровий.
Біткоін є основною і найдорожчою криптовалютою в світі. Вона була розроблена людиною або групою, що іменує себе Сатоши Накамото. Перший запуск біткоіна стався 3 січня 2009 року. За минулий рік ціна цієї криптовалюти виросла в 20 разів.