В Симферополе родители назвали сына Биткоином

“Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоином — в честь самой дорогой криптовалюты в мире”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием, и поэтому захотел выразить таким образом “благодарность криптоиндустрие”.

Более того, житель Симферополя уже придумал имена для своих будущих детей. Если у пары родится дочь, то ее назовут Даша — в честь криптовалюты Dash. А второго сына Олег планирует назвать Сатоши, так же, как именует себя мифический создатель биткоина.

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Биткоин Олегович родился весом в три килограмма и полностью здоров.

Биткоин является основной и самой дорогой криптовалютой в мире. Она была разработана человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск биткоина произошел 3 января 2009 года. За прошедший год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз.