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У січні військові пікетуватимуть ВР через торгівлю з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У січні під стінами ВР буде проведено мітинг із вимогою позбавити депутатського мандату депутатів, які в умовах війни ведуть бізнес із самопроголошеними ЛНР та ДНР. Про це УНН розповів радник голови військово-цивільної адміністрації м.Красногорівка Донецької обл. Михайло Подолін.

У січні військові пікетуватимуть ВР через торгівлю з ОРДЛО

"Військові та низка представників громадських об'єднань будуть вимагати позбавити депутатських мандатів тих негідників, які мають подвійне громадянство. По-друге, ми будемо вимагати вичистити з стін парламенту тих колаборантів, чия співпраця із сепаратистами та країною агресором була доведена через суд. Я повторюсь - ми не дамо торгувати на крові українців", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка заробляє гроші на крові воїнів АТО

М.Подолін додав, що орієнтовна дата мітингу - 16 січня.

"Раніше, спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонував розпочати розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу 16 січня. У цей же день буде проведено мітинг. Адже в рамках прийнятого закону і визнання Московії країною-агресором нам буде легше апелювати до парламенту наші вимоги", - сказав він.

М.Подолін нагадав, що раніше військові АТО вже вимагали позбавити мандату нардепа від "РПЛ" Сергія Рибалку, проте реакції поки не побачили.

"Ми так і не побачили реакції депутатів, хоча ми закликали позбавити мандату цього нардепа (С.Рибалки, - ред.). Припускаю, що це - політична змова. Просто деяким людям вигідно мати при собі "карманних" депутатів, які будуть голосувати так, як хтось накаже", - припустив він.

Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб cімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки - S. Group. Службових осіб компанії підозрюють у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова про організацію збуту снеків на території ОРДЛО.

Два менеджери снеквого бізнесу Рибалки вже заарештовані.

Додамо, що раніше в ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).

Військові АТО вже неодноразово вимагали позбавити Рибалку депутатського мандату. 

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