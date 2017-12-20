В январе военные будут пикетировать ВР через торговлю с ОРДЛО

"Военные и ряд представителей общественных объединений будут требовать лишить депутатских мандатов тех негодяев, которые имеют двойное гражданство. Во-вторых, мы будем требовать вычистить из стен парламента тех коллаборационистов, чье сотрудничество с сепаратистами и страной агрессором была доказана через суд. Я повторюсь - мы не дадим торговать на крови украинцев", - сказал он.

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М.Подолин добавил, что ориентировочная дата митинга - 16 января.

"Раньше, спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагал начать рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. В этот же день будет проведен митинг. Ведь в рамках принятого закона и признание Московии страной-агрессором нам будет легче апеллировать в парламенте наши требования", - сказал он .

М.Подолин напомнил, что ранее военные АТО уже требовали лишить мандата нардепа от "РПЛ" Сергея Рыбалку, однако реакции пока не увидели.

"Мы так и не увидели реакции депутатов, хотя мы призвали лишить мандата этого нардепа (С.Рыбалку, - ред.) предполагаю, что это - политический заговор. Просто некоторым людям выгодно иметь при себе "карманных" депутатов, которые будут голосовать так, как кто-то прикажет", - предположил он.

Напомним, СБУ расследует уголовное производство против должностных лиц семейной корпорации нардепа Сергея Рыбалки - S.Group. Должностных лиц компании подозревают в финансировании терроризма. В частности, речь об организации сбыта снеков на территории ОРДЛО.

Два менеджера снеквого бизнеса Рыбаки уже арестованы.

Добавим, что ранее в СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Военные АТО уже неоднократно требовали лишить Рыбалку депутатского мандата.