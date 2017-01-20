У січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки знизився на 5% — С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки знизився на 5% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Про це під час години запитань до уряду повідомив перший віце-прем’єр Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Ми спостерігаємо зниження рівня тіньової економіки на 5 відсотків, що є найбільшим зниженням за роки спостережень (з 40% від ВВП за підсумками 9 місяців 2015 року до 35% за аналогічний період 2016 року)”, — зазначив чиновник.
Як повідомляв УНН, С.Кубів заявив, що завдяки Prozorro вдалося заощадити 10 млрд грн.