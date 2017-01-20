В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики снизился на 5% - С.Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый вице-премьер Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Мы наблюдаем снижение уровня теневой экономики на 5 процентов, что является наибольшим снижением за годы наблюдений (40% от ВВП по итогам 9 месяцев 2015 года до 35% за аналогичный период 2016 года)", - отметил чиновник.
Как сообщал УНН, С.Кубив заявил, что благодаря Prozorro удалось сэкономить 10 млрд грн .