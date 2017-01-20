В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики снизился на 5% - С.Кубив

"Мы наблюдаем снижение уровня теневой экономики на 5 процентов, что является наибольшим снижением за годы наблюдений (40% от ВВП по итогам 9 месяцев 2015 года до 35% за аналогичный период 2016 года)", - отметил чиновник.

Как сообщал УНН, С.Кубив заявил, что благодаря Prozorro удалось сэкономить 10 млрд грн .