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В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики снизился на 5% - С.Кубив

В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики снизился на 5% - С.Кубив

Киев • УНН

 • 12195 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый вице-премьер Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"Мы наблюдаем снижение уровня теневой экономики на 5 процентов, что является наибольшим снижением за годы наблюдений (40% от ВВП по итогам 9 месяцев 2015 года до 35% за аналогичный период 2016 года)", - отметил чиновник.

Как сообщал УНН, С.Кубив заявил, что благодаря Prozorro удалось сэкономить 10 млрд грн .

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