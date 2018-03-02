У січні кияни частіше користувалися міським електротранспортом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні 2018 року міським електричним транспортом перевезено на 2,3% більше пасажирів, порівняно із січнем 2017 року. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.

“Міським електричним транспортом у січні 2018 року перевезено 59,7 млн. пасажирів (102,3% до рівня січня 2017 року)”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що автобусами за всіма видами сполучень у січні 2018 року перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 22 млн 486,2 тис. пасажирів (93,4% від рівня січня 2017 року).

Пасажирооборот у звітному періоді склав 291,5 млн.пас.км (99,5% від рівня січня 2017 року), з них підприємствами-перевізниками виконано 279,2 млн.пас.км (103,2% до рівня січня 2017 року).

Нагадаємо, Київська міська влада ініціюватиме збільшення штрафів і посилення санкцій щодо перевізників, які порушують дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень територією столиці, а також норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів.

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