В январе киевляне чаще пользовались городским электротранспортом

“Городским электрическим транспортом в январе 2018 года перевезено 59,7 млн пассажиров (102,3% к уровню января 2017 года)”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что автобусами по всем видам сообщений в январе 2018 года перевезено (с учетом расчетных данных физических лиц-предпринимателей) 22 млн 486,2 тыс. пассажиров (93,4% от уровня января 2017 года).

Пассажирооборот в отчетном периоде составил 291,5 млн.пас.км (99,5% от уровня января 2017 года), из них предприятиями-перевозчиками выполнено 279,2 млн.пас.км (103,2% к уровню января 2017 года) .

Напомним, Киевская городская власть будет инициировать увеличение штрафов и ужесточение санкций в отношении перевозчиков, нарушающих соблюдение требований договоров, заключенных с организатором перевозок по территории столицы, а также норм и стандартов по безопасности движения и пассажирских перевозок.