В январе киевляне чаще пользовались городским электротранспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе 2018 года городским электрическим транспортом перевезено на 2,3% больше пассажиров по сравнению с январем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
“Городским электрическим транспортом в январе 2018 года перевезено 59,7 млн пассажиров (102,3% к уровню января 2017 года)”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что автобусами по всем видам сообщений в январе 2018 года перевезено (с учетом расчетных данных физических лиц-предпринимателей) 22 млн 486,2 тыс. пассажиров (93,4% от уровня января 2017 года).
Пассажирооборот в отчетном периоде составил 291,5 млн.пас.км (99,5% от уровня января 2017 года), из них предприятиями-перевозчиками выполнено 279,2 млн.пас.км (103,2% к уровню января 2017 года) .
Напомним, Киевская городская власть будет инициировать увеличение штрафов и ужесточение санкций в отношении перевозчиков, нарушающих соблюдение требований договоров, заключенных с организатором перевозок по территории столицы, а также норм и стандартов по безопасности движения и пассажирских перевозок.