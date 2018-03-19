У січні кількість українців зменшилась на 21,5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом першого місяця поточного року українців поменшало на 21,5 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2018 року становила 42 млн 364,9 тисяч осіб. Упродовж січня 2018 року чисельність населення зменшилася на 21,5 тисяч осіб”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених залишається суттєвим: на 100 померлих — 56 живонароджених.
Нагадаємо, у 2017 році найбільше українців виїжджало до Польщі, Російської Федерації та Угорщини. До Польщі виїхало 9 990 978 українців, до РФ — 4 376 423, а до Угорщини — 3 118 758 осіб.