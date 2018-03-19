В январе количество украинцев уменьшилось на 21,5 тысячу человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение первого месяца текущего года украинцев стало меньше на 21,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 февраля 2018 года составила 42 млн 364,9 тысяч человек. В течение января 2018 года численность населения уменьшилась на 21,5 тысяч человек”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 56 живорожденных.
Напомним, в 2017 году больше всего украинцев выезжало в Польшу, Российскую Федерацию и Венгрию. В Польшу выехало 9 990 978 украинцев, в РФ — 4 376 423, а в Венгрию — 3 118 758 человек.