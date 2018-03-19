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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21154 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27314 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72816 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79402 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102443 просмотра

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В январе количество украинцев уменьшилось на 21,5 тысячу человек

В январе количество украинцев уменьшилось на 21,5 тысячу человек

Киев  •  УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение первого месяца текущего года украинцев стало меньше на 21,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 февраля 2018 года составила 42 млн 364,9 тысяч человек. В течение января 2018 года численность населения уменьшилась на 21,5 тысяч человек”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 56 живорожденных.

Напомним, в 2017 году больше всего украинцев выезжало в Польшу, Российскую Федерацию и Венгрию. В Польшу выехало 9 990 978 украинцев, в РФ — 4 376 423, а в Венгрию — 3 118 758 человек.

Украинские Национальные Новости

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