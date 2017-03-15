У січні через Інтернет українцям намагалися продати більше 20 тис. л нелегального алкоголю — ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У січні 2017 року працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на загальну суму 5,6 млн грн, які у порушення вимог чинного законодавства реалізовувались за допомогою інтернет-контентів. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Зокрема, у січні 2017 року було вилучено 2,7 тис. літрів спирту на суму 427 тис. грн та 23 тис. літрів алкогольних напоїв на суму 3,7 млн грн.
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Також, згідно із даними прес-служби відомства, у січні цього року було припинено діяльність 14 незаконних виробництв підакцизних товарів, 13 підпільних цехів із виготовлення лікеро-горілчаних виробів та одного незаконного виробництва спирту.
“Обліковано 6 кримінальних проваджень пов’язаних з незаконною реалізацією підакцизних товарів за допомогою інтернет-контентів”, — повідомили у прес-службі ДФС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, дані ДФС щодо вилученого горілчаного фальсифікату не відображають реальні масштаби тіньового ринку.
Також нагадаємо, експерти пояснюють розквіт ринку нелегального алкоголю непродуманою державною політикою, яка створює несприятливі умови роботи для легальних виробників, однак стимулює “тіньовиків”.