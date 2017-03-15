В январе через Интернет украинцы пытались продать более 20 тыс.л нелегального алкоголя - ГФС

В частности, в январе 2017 г. было изъято 2,7 тыс. литров спирта на сумму 427 тыс. грн и 23 тыс. литров алкогольных напитков на сумму 3,7 млн грн.

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Также, по данным пресс-службы ведомства, в январе этого года была пресечена деятельность 14 незаконных производств подакцизных товаров, 13 подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий и одного незаконного производства спирта.

"Открыли 6 уголовных производств, связанных с незаконной реализацией подакцизных товаров с помощью интернет-контентов", - сообщили в пресс-службе ГФС.

Напомним, как сообщал УНН, данные ГФС по отбору водочного фальсификата не отражают реальные масштабы теневого рынка.

Также напомним, эксперты объясняют расцвет рынка нелегального алкоголя непродуманной государственной политикой, которая создает неблагоприятные условия работы для легальных производителей, однако стимулирует "теневиков".