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У січні 2014-го Янукович був готовий поступитись опозиції - нардеп

У січні 2014-го Янукович був готовий поступитись опозиції - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У січні 2014 року до початку активної фази дій проти Євромайдану екс-президент України Віктор Янукович готовий був піти на певні поступки опозиції надавши їй окремі високі посади. Про це заявив народний депутат Андрій Сенченко на допиті в Генеральній прокуратурі України, відеозапис якого сьогодні дослідив Печерський районний суд Києва під час розгляду клопотання Генпрокурати про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування у справі за підозрою В.Януковича в організації та керівництві розстрілами активістів Майдану, передає кореспондент УНН.

“У січні 2014 року Янукович хотів піти на невеликі поступки запропонувавши окремим лідерам опозиції певні високі посади. Але всім було очевидно, що це робилося щоб трохи заспокоїти ситуацію — на якійсь місяць-два. Було зрозуміло, що Янукович не заспокоїться і почне мстити і за ґратами могли опинитися тисячі, якщо ні сотні тисяч людей”, — сказав А.Сенченк.

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При цьому він зазначив, що такі висновки у нього підкріплювалися ще і тим, що під час особистих розмов з Януковичем у попередні роки, той дотримувався позиції і казав що “пораненого звіра треба добивати бо він повернеться і вдарить тебе”.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 14 години після чого суд досліджуватиме відеозапис з допитом Геннадія Москаля.

Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

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