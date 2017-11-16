У січні 2014-го Янукович був готовий поступитись опозиції - нардеп

“У січні 2014 року Янукович хотів піти на невеликі поступки запропонувавши окремим лідерам опозиції певні високі посади. Але всім було очевидно, що це робилося щоб трохи заспокоїти ситуацію — на якійсь місяць-два. Було зрозуміло, що Янукович не заспокоїться і почне мстити і за ґратами могли опинитися тисячі, якщо ні сотні тисяч людей”, — сказав А.Сенченк.

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При цьому він зазначив, що такі висновки у нього підкріплювалися ще і тим, що під час особистих розмов з Януковичем у попередні роки, той дотримувався позиції і казав що “пораненого звіра треба добивати бо він повернеться і вдарить тебе”.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 14 години після чого суд досліджуватиме відеозапис з допитом Геннадія Москаля.

Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.