В январе 2014-го Янукович біл готов уступить оппозиции - нардеп

"В января 2014 года Янукович хотел пойти на небольшие уступки, предложив отдельным лидерам оппозиции определенные высокие должности. Но всем было очевидно, что это делалось чтобы немного успокоить ситуацию - на какой-то месяц-два. Было понятно, что Янукович не успокоится и начнет мстить и за решеткой могли оказаться тысячи, если нет сотни тысяч людей", - сказал А.Сенченко.

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При этом он отметил, что такие выводы у него подкреплялись еще и тем, что во время личных разговоров с Януковичем в предыдущие годы, тот придерживался позиции и говорил что "раненого зверя надо добивать, потому что он вернется и ударит тебя".

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14 часов после чего суд будет исследовать видеозапись с допросом Геннадия Москаля.

Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.