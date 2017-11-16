В январе 2014-го Янукович біл готов уступить оппозиции - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В январе 2014 года до начала активной фазы действий против евромайдана экс-президент Украины Виктор Янукович был готов пойти на определенные уступки оппозиции, отдав ей отдельные высокие должности. Об этом заявил народный депутат Андрей Сенченко на допросе в Генеральной прокуратуре Украины, видеозапись которого сегодня исследовал Печерский районный суд Киева во время рассмотрения ходатайства Генпрокураты о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование по делу В.Януковича относительно организации и руководства расстрелами активистов Майдана, передает корреспондент УНН.
"В января 2014 года Янукович хотел пойти на небольшие уступки, предложив отдельным лидерам оппозиции определенные высокие должности. Но всем было очевидно, что это делалось чтобы немного успокоить ситуацию - на какой-то месяц-два. Было понятно, что Янукович не успокоится и начнет мстить и за решеткой могли оказаться тысячи, если нет сотни тысяч людей", - сказал А.Сенченко.
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При этом он отметил, что такие выводы у него подкреплялись еще и тем, что во время личных разговоров с Януковичем в предыдущие годы, тот придерживался позиции и говорил что "раненого зверя надо добивать, потому что он вернется и ударит тебя".
Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14 часов после чего суд будет исследовать видеозапись с допросом Геннадия Москаля.
Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.