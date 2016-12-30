У швидкій допомозі Києва підтвердили інформацію про поранених внаслідок перестрілки у центрі Києва

"Подія сталася на вулиці Еспланадній в офісі. Дві особи постраждали і з вогнепальними пораненнями їх відправили у 17 політравму", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва, біля Палацу спорту, з вогнепальної зброї тяжко поранили чоловіка і жінку.