В скорой помощи Киева подтвердили информацию о раненых в результате перестрелки в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В результате стрельбы в центре Киева пострадали два человека, их госпитализировали. Об этом УНН сообщил в комментарии директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.
"ЧП произошло на улице Эспланадной в офисе. Два человека пострадали и с огнестрельными ранениями их отправили в 17 политравму", - сказал он.
Как сообщал УНН, в центре Киева, возле Дворца спорта, из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину .