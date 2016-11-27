У Швейцарії відбувається референдум щодо дострокового закриття АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Швейцарії в неділю проходить референдум щодо обмеження терміну експлуатації атомних електростанцій 45 роками, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, якщо більшість швейцарців підтримають пропозицію партії "зелених", то Швейцарія повністю відмовиться від атомної енергетики вже з 2029 року.
Три найстаріші із п'яти працюючих АЕС будуть в цьому випадку закриті вже в наступному році, ще одна в 2024 році і остання - в 2029 році.
Зараз на п'ять станцій припадає близько 40% вироблюваної в країні електроенергії.
Опитування показують невелику перевагу тих, хто схвалює таку ініціативу.
Противники ідеї вказують, що Швейцарія не зможе так швидко перейти на поновлювані джерела електроенергії і їй доведеться експортувати електрику з сусідніх країн.
Раніше уряд країни прийняв план розвитку енергетики до 2050 року, в рамках якого вирішено не будувати більше нові АЕС, а поступово переходити на енергію вітру, сонця і біопаливо.