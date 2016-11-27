В Швейцарии проходит референдум о досрочном закрытии АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Швейцарии в воскресенье проходит референдум об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, если большинство швейцарцев поддержат предложение партии "зеленых", то Швейцария полностью откажется от атомной энергетики уже с 2029 года.
Три старые из пяти работающих АЭС будут в этом случае закрыты уже в следующем году, еще одна в 2024 году и последняя - в 2029 году.
Сейчас на пять станций приходится около 40% производимой в стране электроэнергии.
Опросы показывают небольшое преимущество тех, кто одобряет такую инициативу.
Противники идеи указывают, что Швейцария не сможет так быстро перейти на возобновляемые источники электроэнергии и ей придется экспортировать электричество из соседних стран.
Ранее правительство страны приняло план развития энергетики до 2050 года, в рамках которого решили не строить больше новых АЭС, а постепенно переходить на энергию ветра, солнца и биотопливо.