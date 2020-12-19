У Швейцарії схвалили вакцину Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Швейцарська агенція терапевтичних продуктів (Swissmedic) схвалила для використання першу вакцину проти COVID-19 у країні від виробників Pfizer і BioNTech. Про це йдеться у повідомленні органу з нагляду, опублікованому в суботу, передає УНН.
"Swissmedic схвалив вакцину Pfizer/BioNTech. Згідно з даними, оціненими Швейцарською агенцією терапевтичних продуктів, захист від вакцинації через сім днів після другої вакцинації перевищує 90%", - сказано у повідомленні.
Відзначається, що після ретельного вивчення доступної інформації Swissmedic прийшов до висновку, що вакцина від Pfizer і Biontech безпечна, а її переваги переважують ризики від використання.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) прийме рішення по вакцині, розробленої консорціумом компаній Pfizer і BioNTech, 21 грудня.
Як повідомляв УНН, 12 грудня управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дозволило використання вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer у співпраці з німецькою BioNTech.