В Швейцарии одобрили вакцину Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Швейцарское агентство терапевтических продуктов (Swissmedic) одобрило для использования первую вакцину против COVID-19 в стране от производителей Pfizer и BioNTech. Об этом говорится в сообщении органа по надзору, опубликованном в субботу, передает УНН.
"Swissmedic одобрил вакцину Pfizer/BioNTech. Согласно данным, оцененными Швейцарским агентством терапевтических продуктов, защита от вакцинации через семь дней после второй вакцинации превышает 90%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после тщательного изучения доступной информации Swissmedic пришел к выводу, что вакцина от Pfizer и Biontech безопасна, а ее преимущества перевешивают риски от использования.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) примет решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря.
Как сообщал УНН, 12 декабря управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США позволило использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.