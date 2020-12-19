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В Швейцарии одобрили вакцину Pfizer

Киев • УНН

 • 14507 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Швейцарское агентство терапевтических продуктов (Swissmedic) одобрило для использования первую вакцину против COVID-19 в стране от производителей Pfizer и BioNTech. Об этом говорится в сообщении органа по надзору, опубликованном в субботу, передает УНН.

В Швейцарии одобрили вакцину Pfizer

"Swissmedic одобрил вакцину Pfizer/BioNTech. Согласно данным, оцененными Швейцарским агентством терапевтических продуктов, защита от вакцинации через семь дней после второй вакцинации превышает 90%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после тщательного изучения доступной информации Swissmedic пришел к выводу, что вакцина от Pfizer и Biontech безопасна, а ее преимущества перевешивают риски от использования.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) примет решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря.

Как сообщал УНН, 12 декабря управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США позволило использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

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