У Швейцарії розпочався 39-й щорічний фестиваль повітряних куль

У фестивалі беруть участь дивні повітряні кулі, зокрема є кулі-пляшки та кулі-коти.

Очікується, що у змаганнях візьмуть участь 70 пілотів з 15 країн.

Зазначається, що Шато-д'Е – місце, історичне для повітроплавання. Саме звідси у 1999 році вирушили у навколосвітню подорож на повітряній кулі Бертран Пікар і Браян Джонс, які облетіли Землю за 478 годин.