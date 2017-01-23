У Швейцарії розпочався 39-й щорічний фестиваль повітряних куль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У швейцарському муніципалітеті Шато-д'Е розпочався 39-й щорічний фестиваль повітряних куль, передає УНН з посиланням на ВВС.
У фестивалі беруть участь дивні повітряні кулі, зокрема є кулі-пляшки та кулі-коти.
Очікується, що у змаганнях візьмуть участь 70 пілотів з 15 країн.
Зазначається, що Шато-д'Е – місце, історичне для повітроплавання. Саме звідси у 1999 році вирушили у навколосвітню подорож на повітряній кулі Бертран Пікар і Браян Джонс, які облетіли Землю за 478 годин.