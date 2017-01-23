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В Швейцарии начался 39-й ежегодный фестиваль воздушных шаров

В Швейцарии начался 39-й ежегодный фестиваль воздушных шаров

Киев • УНН

 • 18319 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В швейцарском муниципалитете Шато-д'Э начался 39-й ежегодный фестиваль воздушных шаров, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В фестивале принимают участие странные воздушные шары, в частности есть шары-бутылки и шара-кошки.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 70 пилотов из 15 стран.

Отмечается, что Шато-д'Э - место, историческое для воздухоплавания. Отсюда в 1999 году отправились в кругосветное путешествие на воздушном шаре Бертран Пикар и Брайан Джонс, которые облетели Землю за 478 часов.

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