У Швейцарії дорожній радар зловив качку на перевищенні швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На північному заході кантону Берн в Швейцарії в комуні Кьоніц правила дорожнього руху з перервою в три дні двічі порушили качки. Про це повідомляє сторінка спільноти Gemeinde Köniz в Facebook, передає УНН.
"Куди надсилати штрафи за повітряні гонки - незрозуміло. Це сфера діяльності Федерального управління авіації", - розводять руками поліцейські, які отримали фотографії.
Дорожня камера, встановлена в швейцарській комуні Кьоніц на північний захід від Берна, сфотографувала качку, яка перевищила ліміт швидкості. Більше того, через три дні вона порушила закон знову.
Місцева поліція розповіла, що порушниця пролетіла над дорогою на невеликій висоті зі швидкістю 52 кілометрів на чаc, пише Basel Online. Примітно, що на цій ділянці обмеження в 30 кілометрів на годину. Через це її і сфотографувала дорожня камера.
Через три дні ця ж камера знову зафіксувала качку, яка перевищила ліміт швидкості на 22 кілометри на годину. При цьому поліція не змогла встановити, чи йде мова про птаха-рецидивіста, або це два різних правопорушника. Якби на місці качки був автомобіліст, його б оштрафували і позбавили прав на місяць.
Як повідомлялося, міністерство закордонних справ України прийняло на роботу кота по кличці Амбасадор.