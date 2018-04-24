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В Швейцарии дорожный радар поймал утку на превышении скорости

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. На северо-западе кантона Берн в Швейцарии в коммуне Кёниц правила дорожного движения с перерывом в три дня дважды нарушили утки. Об этом сообщает страница общины Gemeinde Köniz в Facebook, передает УНН.

В Швейцарии дорожный радар поймал утку на превышении скорости

“Куда присылать штрафы за воздушные гонки — непонятно. Это сфера деятельности Федерального управления авиации”, — разводят руками полицейские, которые получили фотографии.

Дорожная камера, установленная в швейцарской коммуне Кёниц северо-западнее Берна, сфотографировала утку, которая превысила лимит скорости. Более того, через три дня она нарушила закон снова.

Местная полиция рассказала, что нарушительница пролетела над дорогой на небольшой высоте со скоростью 52 километров в чаc, пишет Basel Online. Примечательно, что на этом участке ограничения в 30 километров в час. Из-за этого ее и сфотографировала дорожная камера.

Через три дня эта же камера снова зафиксировала утку, которая превысила лимит скорости на 22 километра в час. При этом полиция не смогла установить, идет ли речь о птице-рецидивистке, или это два разных правонарушителя. Если бы на месте утки был автомобилист, его бы оштрафовали и лишили прав на месяц.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины приняло на работу кота по кличке Амбассадор.

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