У Швеції затримали ще одного підозрюваного у скоєнні теракту в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Швеції затримали ще одного підозрюваного у зв'язку з розслідуванням смертельного наїзду вантажівки у Стокгольмі. Про це йдеться у повідомленні на сайті шведської поліції, передає УНН.
За даними прес-служби, чоловіка було затримано у неділю, 23 квітня.
До 12 години дня в середу, 26 квітня, прокурор має вирішити, чи буде підозрюваний залишатися під вартою.
У заяві йдеться, що затримання відбулося після розслідування великої кількості матеріалів у зв'язку з терактом.
Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася. Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.
Чоловік узбецького походження, якого підозрюють в наїзді на натовп людей у Стокгольмі, мав зв’язки із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Як повідомляв УНН, 11 квітня Рахмат Акілов, головний підозрюваний в смертельному нападі в Стокгольмі, зізнався у скоєнні злочину.