В Швеции задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

По данным пресс-службы, мужчина был задержан в воскресенье, 23 апреля.

К 12:00 дня в среду, 26 апреля, прокурор должен решить, будет ли подозреваемый оставаться под стражей.

В заявлении говорится, что задержание произошло после расследования большого количества материалов в связи с терактом.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелмя. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Мужчина узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, имел связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщал УНН, 11 апреля Рахмат Акилов, главный подозреваемый в смертельном нападении в Стокгольме, признался в совершении преступления.