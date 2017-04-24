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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35891 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100941 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153424 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115213 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115799 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104018 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103496 просмотра

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В Швеции задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

В Швеции задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Киев  •  УНН

 • 8619 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Швеции задержали еще одного подозреваемого в связи с расследованием смертельного наезда грузовика в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской полиции, передает УНН.

По данным пресс-службы, мужчина был задержан в воскресенье, 23 апреля.

К 12:00 дня в среду, 26 апреля, прокурор должен решить, будет ли подозреваемый оставаться под стражей.

В заявлении говорится, что задержание произошло после расследования большого количества материалов в связи с терактом.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелмя. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Мужчина узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, имел связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщал УНН, 11 апреля Рахмат Акилов, главный подозреваемый в смертельном нападении в Стокгольме, признался в совершении преступления.

 

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