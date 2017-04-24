В Швеции задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Швеции задержали еще одного подозреваемого в связи с расследованием смертельного наезда грузовика в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской полиции, передает УНН.
По данным пресс-службы, мужчина был задержан в воскресенье, 23 апреля.
К 12:00 дня в среду, 26 апреля, прокурор должен решить, будет ли подозреваемый оставаться под стражей.
В заявлении говорится, что задержание произошло после расследования большого количества материалов в связи с терактом.
Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелмя. Известно о четырех погибших и 15 раненых.
Мужчина узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, имел связи с террористической группировкой "Исламское государство".
Как сообщал УНН, 11 апреля Рахмат Акилов, главный подозреваемый в смертельном нападении в Стокгольме, признался в совершении преступления.