У Швеції в ДТП потрапив автобус з декількома десятками школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Автобус, в якому перебувало понад 50 школярів, вилетів з траси в провінції Херьедален в центральній частині Швеції, є постраждалі, передає УНН з посиланням на шведське телебачення SVT.
Автобус з невідомої поки причини з'їхав в кювет і перекинувся набік в 20 кілометрах від міста Свег.
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"В аварію потрапив автобус, в якому знаходяться 50-60 осіб - школярі. Є постраждалі. Аварія серйозна", - сказав представник рятувальної служби Улоф Броборг.
Число травмованих поки невідомо. Уточнюється, що автобус перекинувся коли пасажири спали.
За інформацією місцевої газети, в автобусі були 52 восьмикласника і шість дорослих
За даними поліції, ДТП сталося в неділю о 7-ій ранку за місцевим часом. На місце прибули два вертольоти. Як зазначає рятувальна служба, на місці також знаходиться п'ять або шість машин швидкої допомоги.