В Швеции в ДТП попал автобус с несколькими десятками школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Автобус, в котором находилось более 50 школьников, вылетел с трассы в провинции Херьедален в центральной части Швеции, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на шведское телевидение SVT.
Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег.
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"В аварию попал автобус, в котором находится 50-60 человек - школьники. Есть пострадавшие. Авария серьезная", - сказал представитель спасательной службы Улоф Броборг.
Число травмированных пока неизвестно. Уточняется, что автобус перевернулся, когда пассажиры спали.
По информации местной газеты, в автобусе были 52 восьмиклассника и шесть взрослых
По данным полиции, ДТП произошло в воскресенье в 7 утра по местному времени. На место прибыли два вертолета. Как отмечает спасательная служба, на месте также находятся пять или шесть машин скорой помощи.