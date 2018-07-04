У Швеції при стрілянині постраждали три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У місті Еребру на півдні Швеції сталася стрілянина, повідомляє Aftonbladet з посиланням на заяву представника поліції. В результаті постраждали три людини, інформує УНН.
Представник правоохоронних органів повідомив, що мова йде про перестрілку, в якій були залучені кілька людей. “Є кілька поранених, є люди, яких в лікарню доставили машини швидкої”, — повідомив старший офіцер Йенс Ер-Хайде.
Як повідомили в поліції, двоє з постраждалих — чоловіки у віці близько 20 років. Їхні особи відомі поліції. Особистість ще однієї людини встановлюється. Поліція вже назвала подію замахом на вбивство. Місце, де сталася перестрілка, оточене. У районі події тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, злочинець, який влаштував стрілянину у центрі Києва, діяв не один. Про під час брифінгу заявив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко.