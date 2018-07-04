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В Швеции при стрельбе пострадали три человека

В Швеции при стрельбе пострадали три человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В городе Эребру на юге Швеции произошла стрельба, сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление представителя полиции. В результате пострадали три человека, передает УНН.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что речь идет о перестрелке, в которую были вовлечены несколько человек. “Есть несколько раненых, есть люди, которых в больницу доставили машины скорой”, — сообщил старший офицер Йенс Эр-Хайде.

Как сообщили в полиции, двое из пострадавших — мужчины в возрасте около 20 лет. Их личности известны полиции. Личность еще одного человека устанавливается. Полиция уже назвала произошедшее покушением на убийство. Место, где произошла перестрелка, оцеплено. В районе происшествия продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, преступник, устроивший стрельбу в центре Киева, действовал не один. Об этом во время брифинга заявил глава ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко.

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