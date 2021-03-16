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У Швеції назвали можливі побічні реакції на AstraZeneca, які змусили призупинити використання вакцини

У Швеції назвали можливі побічні реакції на AstraZeneca, які змусили призупинити використання вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Порушення згортання крові, яке може бути викликане вакциною від британсько-шведської компанії AstraZeneca, включає в себе не тільки тромбоз, а й можливість кровотечі. Такою інформацією керувалася влада Швеції, приймаючи рішення про припинення вакцинації препаратом, заявив у вівторок телеканалу SVT державний епідеміолог Андерс Тегнель, пише УНН.

Деталі

“Крім (пацієнтів, у яких спостерігалося утворення) тромбів,... з’явилася нова група, у якої був серйозніший тип пошкодження їхньої коагуляційної системи”, — пояснив він. За словами Тегнеля, симптоми з’явилися через один-два тижні після вакцинації і мова поки йде про 10-15 випадків у Європі. “Але це досить серйозний побічний ефект, серед більш молодих людей. Поки не виявлено, що за цим стоїть якась інша хвороба”, — підкреслив він.

В даний час Європейське агентство з лікарських засобів має розглянути ці випадки і оцінити, чи дійсно існує зв’язок з вакцинацією. У Швеції таких випадків не зареєстровано.

Події раніше

Швеція призупинила використання вакцини від коронавірусу виробництва шведсько-англійської AstraZeneca в якості запобіжного заходу до прояснення ситуації з побічними ефектами від застосування препарату.

Використання препарату буде призупинено до завершення розслідування можливих побічних ефектів Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). В ході цього розслідування планується з’ясувати, чи пов’язані випадки тромбозу у вакцинованих з щепленням.

У шведському відомстві зазначили, що вакцина Astra Zeneca забезпечує хороший захист від коронавірусу, а загальна кількість введених доз становить 17 млн. У самій Швеції не повідомлялося про побічні ефекти препарату.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — на території Швеції 712 527 випадків захворювання, 13 146 осіб загинули.

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що 16 березня консультативний комітет організації з безпеки вакцин розгляне питання, пов’язані з безпекою застосування препарату компанії AstraZeneca.

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