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В Швеции назвали возможные побочные реакции на AstraZeneca, заставившие приостановить использование вакцины

В Швеции назвали возможные побочные реакции на AstraZeneca, заставившие приостановить использование вакцины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Нарушение свертываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от британско-шведской компании AstraZeneca, включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения. Такой информацией руководствовались власти Швеции, принимая решение о приостановке вакцинации препаратом, заявил во вторник телеканалу SVT государственный эпидемиолог Андерс Тегнель, пишет УНН.

Детали

“Помимо (пациентов, у которых наблюдалось образование) тромбов,... появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы”, — пояснил он. По словам Тегнеля, симптомы появились через одну-две недели после вакцинации и речь пока идет о 10-15 случаях в Европе. “Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не выявлено, что за этим стоит какое-то другое заболевание”, — подчеркнул он.

В настоящее время Европейскому агентству по лекарственным средствам предстоит рассмотреть эти случаи и оценить, действительно ли существует связь с вакцинацией. В Швеции таких случаев не зарегистрировано.

События ранее

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса производства шведско-английской AstraZeneca в качестве меры предосторожности до прояснения ситуации с побочными эффектами от применения препарата.

Использование препарата будет приостановлено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В ходе этого расследования планируется выяснить, связаны ли случаи тромбоза у вакцинированных с прививкой.

В шведском ведомстве отметили, что вакцина Astra Zeneca обеспечивает хорошую защиту от коронавируса, а общее количество введенных доз составляет 17 млн. В самой Швеции не сообщалось о побочных эффектах препарата.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — на территории Швеции 712 527 случаев заболевания, 13 146 человек погибли.

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

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