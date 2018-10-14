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У Швеції через ультраправих не вдається сформувати уряд

У Швеції через ультраправих не вдається сформувати уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Швеції провалилися спроби сформувати уряд парламентської "більшості". Про це заявив лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як зазначає видання, ні лівоцентристська, ні правоцентристська коаліції не зуміли зайняти домінуючу позицію у Риксдагу в ході вересневих виборів. Це ускладнило формування кабінету міністрів, оскільки ні ті, ні інші не побажали об'єднуватися з ультраправими "Шведськими демократами", які займають антимігрантську позицію. За підсумками виборів популісти показали найкращий в історії результат, набравши понад 17 відсотків голосів виборців.

За словами Крістерссона, в цих умовах доведеться формувати уряд "меншини". Політична система країни дозволяє уряду залишатися при владі, якщо проти нього не виступає більшість в парламенті.

Тепер повноваження щодо призначення кандидата на пост прем'єр-міністра перейшли до спікера Риксдагу. У разі чотирьох невдалих спроб призначити прем'єра в країні будуть проведені нові парламентські вибори.

Нагадаємо, у вересні парламент Швеції відправив у відставку прем'єр-міністра Стефана Льовена.

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