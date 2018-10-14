У Швеції через ультраправих не вдається сформувати уряд

Як зазначає видання, ні лівоцентристська, ні правоцентристська коаліції не зуміли зайняти домінуючу позицію у Риксдагу в ході вересневих виборів. Це ускладнило формування кабінету міністрів, оскільки ні ті, ні інші не побажали об'єднуватися з ультраправими "Шведськими демократами", які займають антимігрантську позицію. За підсумками виборів популісти показали найкращий в історії результат, набравши понад 17 відсотків голосів виборців.

За словами Крістерссона, в цих умовах доведеться формувати уряд "меншини". Політична система країни дозволяє уряду залишатися при владі, якщо проти нього не виступає більшість в парламенті.

Тепер повноваження щодо призначення кандидата на пост прем'єр-міністра перейшли до спікера Риксдагу. У разі чотирьох невдалих спроб призначити прем'єра в країні будуть проведені нові парламентські вибори.

Нагадаємо, у вересні парламент Швеції відправив у відставку прем'єр-міністра Стефана Льовена.