В Швеции из-за ультраправых не удается сформировать правительство

Как отмечает издание, ни левоцентристская, ни правоцентристская коалиции не сумели занять доминирующую позицию в Риксдаге в ходе сентябрьских выборов. Это усложнило формирование кабинета министров, поскольку ни те, ни другие не пожелали объединяться с ультраправыми "Шведскими демократами", которые занимают антимигрантские позицию. По итогам выборов популисты показали лучший в истории результат, набрав более 17 процентов голосов избирателей.

По словам Кристерссона, в этих условиях придется формировать правительство "меньшинства". Политическая система страны позволяет правительству оставаться у власти, если против него не выступает большинство в парламенте.

Теперь полномочия по назначению кандидата на пост премьер-министра перешли к спикеру Риксдага. В случае четырех неудачных попыток назначить премьера в стране будут проведены новые парламентские выборы.

Напомним, в сентябре парламент Швеции отправил в отставку премьер-министра Стефана Левена.