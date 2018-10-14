В Швеции из-за ультраправых не удается сформировать правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Швеции провалились попытки сформировать правительство парламентского "большинства". Об этом заявил лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон, Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как отмечает издание, ни левоцентристская, ни правоцентристская коалиции не сумели занять доминирующую позицию в Риксдаге в ходе сентябрьских выборов. Это усложнило формирование кабинета министров, поскольку ни те, ни другие не пожелали объединяться с ультраправыми "Шведскими демократами", которые занимают антимигрантские позицию. По итогам выборов популисты показали лучший в истории результат, набрав более 17 процентов голосов избирателей.
По словам Кристерссона, в этих условиях придется формировать правительство "меньшинства". Политическая система страны позволяет правительству оставаться у власти, если против него не выступает большинство в парламенте.
Теперь полномочия по назначению кандидата на пост премьер-министра перешли к спикеру Риксдага. В случае четырех неудачных попыток назначить премьера в стране будут проведены новые парламентские выборы.
Напомним, в сентябре парламент Швеции отправил в отставку премьер-министра Стефана Левена.